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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمار حمدي: مباراتنا امام اسبانيا كانت صعبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021
أكد لاعب منتخب مصر الأولمبي عمار حمدي ان مباراتهم أمام إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في اولمبياد طوكيو كانت صعبة للغاية.
وخلال تصريحات له، قال حمدي: "مباراة إسبانيا كانت صعبة وأمام منتخب كبير وبه لاعبين كبار وأسماء كبيرة والحمد لله على التعادل".
واضاف: "إن شاء الله المباراة القادمة نتطور ونحقق الفوز، فنحن لم نأت إلى طوكيو لنكون ضيوف شرف، أتينا للمنافسة والحصول على ميدالية، وأغلب لاعبي المنتخب كبار ويلعبون في المنتخب الأول".