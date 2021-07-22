عمار حمدي: مباراتنا امام اسبانيا كانت صعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

أكد لاعب ​منتخب مصر​ الأولمبي ​عمار حمدي​ ان مباراتهم أمام ​إسبانيا​ والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في ​اولمبياد طوكيو​ كانت صعبة للغاية.



وخلال تصريحات له، قال حمدي: "مباراة إسبانيا كانت صعبة وأمام منتخب كبير وبه لاعبين كبار وأسماء كبيرة والحمد لله على التعادل".

واضاف: "إن شاء الله المباراة القادمة نتطور ونحقق الفوز، فنحن لم نأت إلى طوكيو لنكون ضيوف شرف، أتينا للمنافسة والحصول على ميدالية، وأغلب لاعبي المنتخب كبار ويلعبون في المنتخب الأول".