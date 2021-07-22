أولمبياد طوكيو: إمبراطور اليابان يقر أن إقامة الألعاب "مهمة غير سهلة أبداً"

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طوكيو : أقر إمبراطور اليابان ناروهيتو الخميس عشية انطلاق أولمبياد طوكيو بالصعوبات الكبيرة التي رافقت تنظيم الألعاب في خضم جائحة فيروس كورونا، مؤكداً لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنها "مهمة غير سهلة أبداً"، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

قام باخ بزيارة القصر الإمبراطوري عشية حفل الافتتاح الذي من المرتقب أن يعلن خلاله الإمبراطور رسمياً انطلاق الألعاب.

ونقلت وكالة كيودو المحلية عن ناروهيتو قوله لباخ باللغة الإنكليزية إن "إدارة الألعاب تزامناً مع اتخاذ كل الإجراءات ضد كوفيد 19 مهمة غير سهلة أبداً".

وتابع "أريد أن أحيي كل أولئك الذين شاركوا في تنظيم الألعاب للجهود التي بذلوها في مختلف المنشآت".

سيحضر الإمبراطور (61 عاماً) حفل الافتتاح الجمعة مع حوالي 950 شخصاً فقط من كبار الشخصيات والمسؤولين بسبب القيود الصارمة المتعلقة بالجائحة والتي تمنع تواجد الجماهير، حيث ستغيب زوجته عن الاحتفال.

واضطر رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا الشهر الماضي إلى نفي الادعاءات بأن ناروهيتو "قلق" من أن الألعاب الأولمبية قد تتسبب في تفشي كوفيد 19.

من المتوقع أن يعلن ناروهيتو افتتاح الألعاب، لكن تقارير أفادت أنه قد يتجنب استخدام كلمة "احتفاء" نظراً للوضع الوبائي القائم.

ويعتبر الإمبراطور الذي وصل إلى العرش عام 2019 العراب الفخري لأولمبياد طوكيو.