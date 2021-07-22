شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد الضامة وراء غياب ناصر ماهر عن مباراة مصر و إسبانيا في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي غياب ناصر ماهر لاعب منتخب الفريق عن المشاركة في مباراة إسبانيا التى أقيمت صباح اليوم ، فى الجولة الأولى لاوليمبياد طوكيو بسبب شعوره بإجهاد في الغضلة الضامة.

وفضل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إراحة ناصر ماهر لاعب الأهلي في مباراة إسبانيا والتي اقيمت صباح اليوم وانتهت بالتعادل السلبي ، على أن يكون جاهز للمشاركة في مباراة الارجنتين المقبلة بنسبة كبيرة ولذلك فضل شوقي غريب عدم المجازفة ومشاركة اللاعب الا بعد شفائه من الإصابة تماما.

ويواجه منتخب مصر الآولمبي الارجنتين فى التاسعة و النصف يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دوري المجموعات.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الخميس ، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.