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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، الموافق 22/ 7/ 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء أبرز 7 أخبار منها، المنتخب الأوليمبي يحقق تعادلا بطعم الانتصار مع إسبانيا فى افتتاح الأوليمبياد، ومحمد الشناوى أول حارس يشارك فى المونديال والأوليمبياد وكأس العالم للأندية.
المنتخب الأوليمبي يحقق تعادلا بطعم الانتصار مع إسبانيا فى افتتاح الأوليمبياد
حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الانتصار، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.
محمد الشناوى أول حارس يشارك فى المونديال والأوليمبياد وكأس العالم للأندية
يواصل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح أول حارس مصري في التاريخ يشارك في كأس العالم و الأوليمبياد وكأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي أمام اسبانيا اليوم في اوليمبياد طوكيو.
صور.. أول تدريب للزمالك فى معسكر برج العرب بالإسكندرية
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول تدريب فى معسكر الإعداد المقام حاليًا ببرج العرب فى الإسكندرية، حيث خاض الفريق مرانًا بدنيًا فى فندق الإقامة، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.
كارتيرون يكتفي بتدريبات بدنية فى المران الصباحي للزمالك
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.
تكثف إدارة نادى الزمالك المفاوضات مع فرج عامر رئيس نادى سموحة، من أجل الوصول لاتفاق حول ضم القلعة البيضاء للمهاجم حسام حسن لاعب الفريق السكندرى والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي.