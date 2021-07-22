شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، الموافق 22/ 7/ 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء أبرز 7 أخبار منها، المنتخب الأوليمبي يحقق تعادلا بطعم الانتصار مع إسبانيا فى افتتاح الأوليمبياد، ومحمد الشناوى أول حارس يشارك فى المونديال والأوليمبياد وكأس العالم للأندية.

المنتخب الأوليمبي يحقق تعادلا بطعم الانتصار مع إسبانيا فى افتتاح الأوليمبياد

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الانتصار، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

محمد الشناوى أول حارس يشارك فى المونديال والأوليمبياد وكأس العالم للأندية

يواصل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح أول حارس مصري في التاريخ يشارك في كأس العالم و الأوليمبياد وكأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي أمام اسبانيا اليوم في اوليمبياد طوكيو.

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