الامارات | بعد استقالة كاتانيتش.. البرتغالي كيروش يقترب من تدريب منتخب العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقالة كاتانيتش.. البرتغالي كيروش يقترب من تدريب منتخب العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الاذاعة البرتغالية الثانية أمس خبرا اقتراب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من قيادة منتخب العراق لكرة القدم في التصفيات النهائيات لكأس العالم 2022، خلفا للسلوفيني كاتانيتش المستقيل، بسبب تأخر دفع مستحقاته لدى الاتحاد العراقي للعبة.

وقالت الإذاعة إن كيروش يبحث عن تجربة جديدة، بعد الإخفاق الأخير رفقة المنتخب الكولومبي في بطولة كوبا أميركا. وفي سياق متصل ذكر ت مواقع عراقية أن قيمة التعاقد مع كيروش تصل إلى مليوني دولار، على سنتين، وأشارت إلى أن الاعلان الرسمي مسألة وقت فقط.

بدوره وفي تصريح سابق قال قائد منتخب العراق السابق يونس محمود إن المدرب القادم سيكون ذو هوية عالمية لقيادة اسود الرافدين. ويذكر ان المجموعة التي سيلعب فيها العراق في التصفيات المونديالية ستجمعه مع الامارات وسوريا ولبنان وكوريا الجنوبية.

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