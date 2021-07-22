محمد الشناوى أول حارس يشارك بالمونديال والأولمبياد وكأس العالم للأندية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - واصل اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح أول حارس مصرى فى التاريخ يشارك فى كأس العالم والأولمبياد وكأس أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية ودورى أبطال أفريقيا، بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبى أمام إسبانيا اليوم فى أولمبياد طوكيو.



محمد الشناوى أول حارس يشارك فى المونديال والأوليمبياد وكأس العالم للأندية

وحقق منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقي غريب، نتيجة جيدة بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لأولمبياد طوكيو، ليحصل كل منتخب على نقطة، وقدم الفراعنة أداء رجولى طوال المباراة وكان ند قوى لمنتخب من المنتخبات الأقوى في أوروبا.