شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: غريب سيدفع بنفس التشكيل أمام الأرجنتين وفوز استراليا أشعل المجموعة - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أنه يتوقع أن يدفع شوقى غريب المدير الفني لمنتخبا الأوليمبي في مواجهة الأرجنتين بنفس التشكيل الذي لعب به مواجهة أسبانيا اليوم بعد نجاح اللاعبين في أداء المطلوب منهم، وقال طارق يحيي في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام :" في حالة حدوث تغييرات في التشكيل ستكون في أضيق الحدود لاعب أو اثنين على الأكثر..فوز استراليا على الأرجنتين سيشعل المجموعة وسيعطي كل الفرق حق الرغبة في الصعود عن المجموعة..منتخب استراليا ظهر بشكل جيد وأتوقع أن يكون الحصان الأسود للمجموعة ولكن فرصة منتخبنا في الصعود كبيرة للغاية لكون الفراعنة يملكون جيل رائع قادر على تحقيق الأنجاز"

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الخميس ، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.