شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. محاضرة فنية بالفيديو لمنتخب اليد قبل مواجهة البرتغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ألقى الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو للاعبي المنتخب استعدادا لمواجهة البرتغال يوم 24 يونيو الجاري في أول مواجهات الفريق بنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وحرص المدير الفني على عرض تحليل أداء وتسجيلات لمنتخب البرتغال وأيضا تحليل أداء وتسجيلات لأخر مباريات المنتخب الوطني خلال المعسكر الذي أقيم في أوروبا قبل الحضور لطوكيو.
ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو غدا ويستمر حتى 8 أغسطس بمشاركة البعثة المصرية التى تعد أكبر بعثة فى تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد.