شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. محاضرة فنية بالفيديو لمنتخب اليد قبل مواجهة البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو للاعبي المنتخب استعدادا لمواجهة البرتغال يوم 24 يونيو الجاري في أول مواجهات الفريق بنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحرص المدير الفني على عرض تحليل أداء وتسجيلات لمنتخب البرتغال وأيضا تحليل أداء وتسجيلات لأخر مباريات المنتخب الوطني خلال المعسكر الذي أقيم في أوروبا قبل الحضور لطوكيو.

ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو غدا ويستمر حتى 8 أغسطس بمشاركة البعثة المصرية التى تعد أكبر بعثة فى تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد.