شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: خطفنا نقطة من أقوى فرق البطولة وقادرون على الصعود فى الأولمبياد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي أبو جريشة نجم الاسماعيلي ومنتخبنا الوطني السابق والمُلقب بفاكهة الكرة المصرية أن منتخبنا الأوليمبي نجح في خطف نقطة التعادل مع أنياب الماتادور الأسباني والذي يعد أقوى فرق البطولة على الأطلاق، والذي يضم ضمن صفوفه 6 لاعبين من نجوم المنتخب الأول والذي شارك في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة ، وقال علي أبو جريشة في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام :" بعد مشاهدتي المباراة الأولى أرى أن منتخبنا قادراً على الصعود خاصة في حالة استمرار الروح والأداء الرجولي من جانب اللاعبين ..شوقي غريب يملك خبرات كبيرة بعد مشوار تدريبي كبير تخطي الـ25 سنة وبالتالي فهو يملك خبرات المكسب وتحقيق نتائج ايجابية"

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم، ويواجه منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة و النصف صباحاً منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية