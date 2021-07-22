شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة مصر وإسبانيا اليوم فى أولمبياد طوكيو 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد إسبانيا التي جمعتهما اليوم، الخميس، في الجولة الأولي للمجموعة الثانية، ليحصل كل منتخب على نقطة، في المركز الثاني بالمجموعة التي تصدرها أستراليا بالفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد.

ويواجه منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة و النصف صباحاً منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية ، في الوقت الذي يلتقى فيه منتخبي أسبانيا وأستراليا.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل المنتخب الأسباني وكانت أخطر هجمات المنتخب الإسباني في الدقيقة 27 بعد أن منع القائم هدف مؤكد لمنتخب إسبانيا بعد تسديدة قوية من داني سيبيلوس لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 27 تصطدم بالقائم ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

شهد الشوط الثاني إستحواذ و هجوم للمنتخب المصري بعد إجراء شوقي غريب تغييرات بنزول كلاً من عمار حمدي و صلاح محسن و إبراهيم عادل على حساب طاهر محمد و أحمد ياسر ريان و إمام عاشور ، ونجح المنتخب المصري في الشوط الثاني في الهجوم على دفاعات منتخب إسبانيا لكن دون خطورة على المرمي.

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

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