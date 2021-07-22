شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة لضم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف إدارة نادى الزمالك المفاوضات مع فرج عامر رئيس نادى سموحة، من أجل الوصول لاتفاق حول ضم القلعة البيضاء للمهاجم حسام حسن لاعب الفريق السكندرى والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الأول فى التعاقد مع حسام حسن حيث جاء "خيار أول" لتدعيم خط هجوم الفارس الأبيض قبل الموسم الكروى الجديد، لاسيما وإنه تم تفعيل بند شراء التونسى سيف الدين الجزيرى من المقاولون العرب.

وتسعى إدارة نادى الزمالك للوصول لتفاق مع فرج عامر رئيس سموحة حول اتمام الصفقة فى الأيام المقبلة، لاسيما وإن طلبات مسئولى سموحة مازالت كبيرة ويسعى الزمالك للتفاوض حول تخفيض تلك الطلبات المادية حتى يتمكنوا من اتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بالتدريبات البدنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس، ويخوض الفريق مرانه المسائي على ملعب فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساء.