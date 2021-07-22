شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو.. بسملة السلامونى تخوض تدريبات الترايثلون في القرية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت بسملة السلاموني لاعبة الترايثلون التدريبات في القرية الأولمبية بطوكيو استعدادا للمشاركة في المنافسات الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
كانت بسملة السلاموني وصلت مساء أمس وبدات التدريبات اليوم من أجل الحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية.
وتعتبر بسملة السلاموني أصغر لاعبة تتأهل لمنافسات فردي السيدات لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية للترايثلون وأول لاعبة مصرية وعربية تتأهل لنهائيات الترايثلون في الأولمبياد.
وتعد بعثة طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية.
ومقارنة بالبعثة السابقة التى كانت هى الأكبر عددا، والتى أقيمت فى طوكيو، فكان عددها 119 لاعبا ولاعبة، وبالتالى تكون طوكيو هى الأكبر عددا .