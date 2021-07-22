شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو.. بسملة السلامونى تخوض تدريبات الترايثلون في القرية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بسملة السلاموني لاعبة الترايثلون التدريبات في القرية الأولمبية بطوكيو استعدادا للمشاركة في المنافسات الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كانت بسملة السلاموني وصلت مساء أمس وبدات التدريبات اليوم من أجل الحفاظ على اللياقة الفنية والبدنية.

وتعتبر بسملة السلاموني أصغر لاعبة تتأهل لمنافسات فردي السيدات لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية للترايثلون وأول لاعبة مصرية وعربية تتأهل لنهائيات الترايثلون في الأولمبياد.

وتعد بعثة طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية.

ومقارنة بالبعثة السابقة التى كانت هى الأكبر عددا، والتى أقيمت فى طوكيو، فكان عددها 119 لاعبا ولاعبة، وبالتالى تكون طوكيو هى الأكبر عددا .