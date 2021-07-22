شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة لتليفزيون الخليج 365 : رمضان أخطر عناصر منتخبنا وطريقة اللعب ظلمت المهاجمين - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على أبو جريشة نجم الاسماعيلي ومنتخبنا الوطني السابق والمُلقب بفاكهة الكرة المصرية أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز يعد نجم الفراعنة الأول وأخطر عناصر الفريق الهجومية على الأطلاق بفضل قدراته المهارية والتهديفية العالية وتمتعه بعامل السرعة ، وقال علي أبو جريشة في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام :" طريقة اللعب في مواجهة اسبانيا اعتمدت أكثر على الدفاع وبالتالي ظلمت المهاجمين وبالتحديد الثنائي أحمد ريان وطاهر محمد طاهر والذي لم يصل اليهما العدد الكافي من الكرات فلم يظهرا بالمستوي المعروف عنهما عكس الشوط الثاني والذي تغيرت طريقة اللعب بعض الشيء فظهر بدلائهم صلاح محسن وابراهيم عادل بشكل أفضل بعد الدفع بهما في الشوط الثاني "

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الخميس ، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.