شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع طبيب الزمالك لبحث موقف المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالنادى، من أجل بحث موقف اللاعبين المصابين ووقت عودتهم للتدريبات الجماعية.

ويعانى محمود عبد الرزاق شيكابالا من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى محمد أشرف "روقا" من آلام في وتر صابونة الركبة، ويخضع الثنائى لتدريبات تأهيلة.

وطمأن الدكتور محمد أسامة مدرب الفريق، بإن الثنائى سيصبحا جاهزان للمشاركة فى تدريبات الزمالك الجماعية فور انتهاء البرنامج التأهيلى، خاصة وإنه لا يرغب فى الاستعجال فى عودتهما نظرًا لوجود متسع من الوقت قبل أول مباراة رسمية للفريق.

ويستعد الزمالك خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى الإسكندرية لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 اغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

وأدى لاعبو الفريق الأول بنادي الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بالتدريبات البدنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس.