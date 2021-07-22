تقارير توضح مستقبل رحيمي مع الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت صحيفة "البطولة" المغربية، مستقبل النجم سفيان رحيمي مع فريقه الحالي الرجاء البيضاوي خاصة بعد الأنباء التي ترددت عن اقتراب نادي العين من ضم اللاعب.

وكانت "الرياضية" المغربية، أكدت في الساعات الماضية عن وجود اتفاق تم بين إدارتي العين والرجاء لضم رحيمي.

وبحسب صحفية "البطولة"، فإن مصدر من النادي المغربي أكد على عدم وجود بشأن رحيمي حتى الآن، مشددًا أن العروض شفهية فقط.

وأضاف المصدر، أن إدارة الرجاء تنتظر 4 عروض وتحديدًا من الأهلي وبيراميدز والعين بجانب فريق من الدوري التركي.

ويمتلك رحيمي (25 عامًا) عقدًا مع الرجاء والذي توّج معه ببطولة الكونفدرالية مؤخرًا عقدًا حتى عام 2025.

جدير بالذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أكد أن ناديه وضع رحيمي ضمن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.