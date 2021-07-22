اخبار الرياضه

البرازيل تدك شباك ألمانيا برباعية في مستهل مشوارها بالأولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حقق المنتخب البرازيلي الأولمبي، الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الرابعة رفقة كل من ألمانيا، وكوت ديفوار.

تقدمت البرازيل بثلاثية دون رد في الشوط الأول عن طريق اللاعب ريتشارلسون في الدقائق 7، 22 و30.

وفي الشوط الثاني، سجلت ألمانيا هدفين عن طريق ناديم أميري وراجنار أتشي في الدقائق 57 و84 قبل أن يعزز باولينيو تقدم البرازيل مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

جدير بالذكر أن مباراة منتخبي السعودية وكوت ديفوار، انتهت لصالح الأخير بنتيجة 2-1.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا