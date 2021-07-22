البرازيل تدك شباك ألمانيا برباعية في مستهل مشوارها بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

حقق المنتخب البرازيلي الأولمبي، الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الرابعة رفقة كل من ألمانيا، السعودية وكوت ديفوار.

تقدمت البرازيل بثلاثية دون رد في الشوط الأول عن طريق اللاعب ريتشارلسون في الدقائق 7، 22 و30.

وفي الشوط الثاني، سجلت ألمانيا هدفين عن طريق ناديم أميري وراجنار أتشي في الدقائق 57 و84 قبل أن يعزز باولينيو تقدم البرازيل مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

جدير بالذكر أن مباراة منتخبي السعودية وكوت ديفوار، انتهت لصالح الأخير بنتيجة 2-1.