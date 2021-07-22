اليابان تعبر جنوب إفريقيا.. ورومانيا تهزم هندوراس بهدف عكسي بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

اقتنص منتخب اليابان فوزا ثمينا من ضيفه منتخب جنوب إفريقيا 1 /صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

ويدين منتخب اليابان بالفضل في هذا الفوز لتاكيفوسا كوبو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 71.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اكتسح المنتخب المكسيكي نظيره الفرنسي 4 /1.

على الجانب الآخر، تغلب منتخب رومانيا على نظيره منتخب هندوراس 1 /صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

وحسم منتخب رومانيا الفوز بهدف عكسي سجله إلفين أوليفا لاعب منتخب هندوراس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فازت نيوزلندا على كوريا الجنوبية 1 /صفر.