"نتطلع للمزيد".. رئيس اللجنة الأولمبية يعلق على تعادل مصر مع إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو أن تعادل المنتخب الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الإسباني نتيجة جيدة.

وقال حطب في تصريحات للمركز الإعلامي للبعثة المصرية اليوم الخميس إن منتخب إسبانيا الأولمبي أحد المنتخبات القوية في البطولة ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين والتعادل نتيجة جيدة خاصة وأنها ضربة البداية وتمنح اللاعبين ثقة ومزيد من التحفيز في اللقائين القادمين أمام الأرجنتين وأستراليا.

وأضاف :"أشكر اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم على ما قدمه الفريق أمام إسبانيا ونتطلع للمزيد في المباريات القادمة ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة".

وتعادل المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الإسباني سلبيا اليوم الخميس في أولى مباريات المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم للرجال.