أسامة جلال: غريب حذرنا من هجوم إسبانيا.. وسنلعب على الفوز أمام الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف أسامة جلال مدافع المنتخب المصري الأوليمبي ولاعب بيراميدز، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي حذر لاعبيه من خطورة المنتخب الإسباني.

وقال مدافع المنتخب المصري الأوليمبي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، :"شوقي غريب حذرنا من هجوم المنتخب الإسباني عن طريق العمق".

وأضاف :"طموحنا ليس التمثيل المشرف، سنلعب على الفوز في مباراة المنتخب الأرجنتيني".

وكان أسامة جلال شارك أساسيًا في مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الإسباني والذي أقيم صباح اليوم في لقاء انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل، حيث خسر منتخب "التانجو" أولى مبارياته أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو كالتالي: أستراليا (3 نقاط) - مصر (نقطة) - إسبانيا (نقطة) - الأرجنتين (دون نقاط).