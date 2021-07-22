مجاهد يشيد بأداء منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هنأ المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبي المنتخب الأولمبي وجهازهم الفني بقيادة شوقي غريب بعد التعادل السلبي أمام إسبانيا اليوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو.

وقال مجاهد، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه يهنئ اللاعبين على الأداء الرجولي وتماسكهم أمام بطل أوروبا مما فتح الطريق لتحقيق نتيجة طيبة يشهد لها الجميع.

كما نقلت الصفحة عن مجاهد تأكيده للاعبين وجهازهم الفني فور انتهاء المباراة أنه على الرغم من إقامة مباريات المجموعة الثالثة في مدينة ساوبورو ،مما جعلهم في معزل عن البعثة المصرية في طوكيو والمسؤولين المصريين ،إلا أنهم يجب أن يكونوا على ثقة بأن قلوب الملايين من جماهير الكرة المصرية وزملائهم في البعثة من أبطال الرياضات الأخرى كانت معهم وتدعو لهم وسعداء بهم.

وقال أيضا إنه بالرغم من أن هناك مباريات صعبة تنتظر المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين وأستراليا، إلا أنه على ثقة تامة في قدرات اللاعبين وروحهم العالية.