"مجموعة مصر".. تقارير: مينجويزا وسيبايوس سيغيبان عن مباراة استراليا بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، حجم الإصابة التي تعرض لها أوسكار مينجويزا وداني سيبايوس ثنائي المنتخب الإسباني.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال مشاركتها في تعادل منتخب بلادهما سلبيا أمام المنتخب المصري الأولمبي في افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشاركة سيبايوس ومينجويزا في مباراة استراليا المقرر لها الأحد المقبل، محل شك.

وأضافت الصحيفة أن مينجويزا قد يعاني من تمزق في عضلة الفخذ، بينما أُصيب سيبايوس بالتواء شديد في الكاحل الأيسر، لافتة إلى أن الـ48 ساعة المقبلة ستحدد موقفهما النهائي.

وكان لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني الأولمبي قد علق على إصابة لاعبيه عقب المباراة قائلا: "إصابات مينجويزا وسيبايوس لا تبدو جيدة، آمل أن أكون مخطئًا".