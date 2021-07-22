عمار حمدي: تواجدنا في أولمبياد طوكيو من أجل تحقيق ميدالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال عمار حمدي لاعب وسط المنتخب الأوليمبي، إن تواجد الفريق المصري في أولمبياد طوكيو من أجل تحقيق ميدالية أولمبية وليس التمثيل المشرف.

وأضاف عمار حمدي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المنتخب المصري خاض مباراة صعبة أمام المنتخب الإسباني خاصة أن معظم الفريق المنافس يلعبوا في المنتخب الإسباني الأول.

وأشار لاعب المنتخب المصري، إلى أن التعادل ليس بالسيء، مشددًا أن الهدف من خوض هذه البطولة الحصول على ميدالية في الأولمبياد وليس التمثيل المشرف.

وأنهى :"مع احترامي لكل من منتخبي الأرجنتين وأستراليا لكن يعتبر أقل من المنتخب الإسباني بطل أوروبا".

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في أولمبياد طوكيو صباح اليوم الخميس بتحقيق نتيجة التعادل السلبي، في المقابل فاز المنتخب الأسترالي على منافسه الأرجنتيني بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.