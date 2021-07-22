أولى مفاجآت الأولمبياد.. أستراليا تفاجئ الأرجنتين قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشعل المنتخب الأسترالي المجموعة الثالثة في مسابقة أولمبياد طوكيو بعد الفوز الذي حققه على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى.

المنتخب الأسترالي تقدّم مبكرًا عن طريق لاكلان ويلز في الدقيقة (14)، وأضاف ماركو تيليو الهدف الثاني في الدقيقة (80).

وكان المنتخب المصري افتتح مباريات المجموعة الثالثة بعدما فرض نتيجة التعادل السلبي على حساب منافسه الإسباني.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: أستراليا (3 نقاط) - مصر (نقطة) - إسبانيا (نقطة) - الأرجنتين (دون نقاط).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة والنصف صباحًا، في المقابل يلعب المنتخب الأسترالي ضد نظيره الإسباني.

تفاصيل المباراة:

في الدقيقة 14 من بداية المباراة أحرز لاكلان ويلز هدف منتخب أستراليا الأول ليهدي التقدم لمنتخب بلاده مبكرًا وتصبح النتيجة (1-0).

لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني فاوستو فيرا حاول في الدقيقة 28 أن يسجل هدف بلاده لكي يُعادل النتيجة لكن تمر التسديدة بجوار القائم.

رايلي ماكجري لاعب المنتخب الأسترالي كاد يحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة 29 إثر تصويبة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس الأرجنتين يتألق ويتصدى الكرة على مرتين.

وكاد إزيكويل باركو من كرة مخادعة في الدقيقة 34 أن يسجل هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني إلا أن العارضة تتدخل وتحافظ على تقدم أستراليا بهدف دون رد.

وكاد صاحب هدف أستراليا الأول لاكلان ويلز أن يعود ويسجل الهدف الثاني إلا أن العارضة تنقذ الأرجنتين هذه المرة في الدقيقة 44 قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول حصل الظهير الأيسر للمنتخب الأرجنتيني على بطاقة صفراء ثانية ليطرد من المباراة الأمر الذي أدى إلى وجود احتجاجات من لاعبي الأرجنتين.

ويلز أهدر أخطر فرص المباراة بعدما حصل على كرة رائعة في منطقة الجزاء من زميلع ماكجري ليسدد ويلز كرة قوية لكن حارس الأرجنتين يتألق ويبعد الكرة بنجاح في الدقيقة 70.

وفي آخر عشر دقائق من أحداث المباراة تمكن البديل ماركو تيليو من كرة مرتدة سريعة أن يسجل هدف أستراليا بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليعزز النتيجة لمنتخب بلاده وتصبح (2-0).