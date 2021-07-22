5 ملامح من تعادل منتخب مصر الأولمبي مع إسبانيا

خطف منتخب مصر الأولمبي نقطة ثمينة من نظيره الإسباني، بعد التعادل السلبي خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وصمد دفاع الفراعنة والحارس محمد الشناوي أمام تهديدات الماتدور على مدار المباراة؛ ليعجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة منتخب مصر وهز الشباك، ليخرج الأخير بنقطة ثمينة تساعده في تخطي دور المجموعات.

وظهرت 5 ملامح خلال المباراة نستعرضها في السطور التالية:

مشاركة سداسي اليورو

دفع المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي لويس دي لا فوينتي، بستة لاعبين تواجدوا مع المنتخب الأول في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، في التشكيل الأساسي للمباراة.

وتواجد السداسي في التشكيل الأساسي وهم: أوناي سيمون – باو توريس – إريك جارسيا – بيدري – داني أولمو – ميكيل أوريازبال، بالإضافة إلى ثنائي فوق السن جناح ريال مدريد ماركو أسنسيو ولاعب وسط ريال سوسيداد ميكيل مورينو والثلاثي أوسكار مينجويزا، داني سيبايوس، خوان ميراندا.

رقم قياسي للشناوي

أصبح حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، ثاني حارس مصري في كأس العالم والأولمبياد، بعد الراحل مصطفى كامل منصور الذي شارك في كأس العالم 1934 ثم شارك بقميص الفراعنة في أولمبياد برلين 1936، وأول حارس يشارك في جميع البطولات (كأس عالم للأندية والمنتخبات، دوري أبطال أفريقيا، كأس أمم أفريقيا، دور الألعاب الأولمبية).

إصابة نجما برشلونة وريال مدريد

لم يستطع نجما نادي برشلونة وريال مدريد استكمال الشوط الأول من المباراة، وغادر مدافع البرسا أوسكار مينجويزا، وشارك خيسوس فاييخو بدلا منه وارتدى شارة القيادة في الدقيقة 22.

كما غادر لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس اللقاء في نهاية الشوط الأول، بعد تدخل طاهر محمد طاهر على كاحله وتحصل على بطاقة صفراء بعد العودة لتقنية الفيديو، وشارك مارك كوكوريا بدلًا من سيبايوس.

جدل تحكيمي

أثار الحكم الأردني أدهم مخادمة حكم المباراة، جدلا تحكيميًا بعدما أشهر البطاقة الصفراء في وجه طاهر محمد طاهر، حيث أكد المُحلل بقنوات بي إن سبورت هيثم فاروق أنه لا يستحق الإنذار، مشيرًا إلى أنه لأول مرة الفار يحتسب بطاقة صفراء، إذا أنه يحتسب حمراء أو لا يحتسب.

وعاون أدهم مخادمة في المباراة، اليابانى هيرويوكى كيمورا كحكم رابع، فيما يتولى دامجار دامكوفا الحكم التشيكى إدارة تقنية الفديو، وعاونه الإيطالى جوى ريتزولى.

تغييرات ناجحة

دفع المدير الفني للفراعنة شوقي غريب بثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الشوط الثاني بنزول عمار حمدي وصلاح محسن وإبراهيم عادل على حساب إمام عاشور وأحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر بالترتيب.

واستطاع الثلاثي وخاصة عمار حمدي السيطرة نوعا ما على وسط الملعب وتقليل استحواذ المنتخب الإسباني على الكرة، وظهر المنتخب المصري بشكل أفضل في الشوط الثاني وقلل من خطورة الماتدور.