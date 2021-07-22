صفقات النصر | تفاصيل التعاقد مع مدافع فياريال

اقتربت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، من إعلان التعاقد رسميًا مع مدافع فياريال الإسباني، الأرجنتيني راميرو فونيس موري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وترغب إدارة النصر في التعاقد مع مدافع محلي أو أجنبي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بناء على طلب المدير الفني البرازيلي مانو مينيز، لتعويض رحيل مواطنه مايكون بيريرا الذي رحل بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ الأرجنتيني راميرو فونيس موري مسيرته الكروية مع ريفر بليت الأرجنتيني ثم انتقل إلى إيفرتون الإنجليزي، وبعدها تعاقد معه فياريال الإسباني لمدة 4 سنوات، على أن ينتهي عقده في عام 2022.

ووافق فاريال الإسباني على بيع الأرجنتيني راميرو موري إلى ‎النصر مقابل 2 مليون يورو، ووقع المدافع على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، حسبما ورد بصحيفة ‏DobleAmarilla.

وأوضحت الصحيفة أن النصر كان لديه ثلاثة خيارات أخرى من المدافعين قبل التعاقد مع راميرو موري وهم، لاعب آرسنال السابق ديفيد لويز، لاعب بوكا جونيور ليساندرو لوبيز، لاعب باهيا دي برازيل جيرمان كونتي.

وأشارت الصحيفة على أن صاحب الـ30 عامًا كان لديه عرض من ليفانتي الإسباني، لكنه فضل النصر بسبب رغبته في لعب دقائق أكبر من أجل العودة للمنتخب الأرجنتيني والذي انضم له في عام 2015 وشارك في 26 مباراة، كما أن عرض العالمي لايُرفض من الناحية المادية.