صفقات الاهلي | خطوة واحدة تفصل سفيان رحيمي عن الانتقال للعين الإمارتي

بات جناح نادي الرجاء المغربي سفيان رحيمي، بعيدًا عن الانتقال إلى النادي الاهلي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما اقترب نادي العين الإمارتي من التعاقد معه.

وفتح مدير التعاقدات بالنادي الاهلي أمير توفيق، خط المفاوضات مع الرجاء، أثناء تواجد بعثة المارد الأحمر بالمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي، لكن الصفقة لم تتم بسبب مغالاة النادي المغربي المادية.

‏واتفق مسئولو الرجاء الرياضي المغربي مع العين على إنتقال ‎سفيان رحيمي للفريق الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لكن هناك نقطة إختلاف وحيدة بين الطرفين، حسبما ورد بقناة الرياضية المغربية.

واشترط مسئولو الرجاء إنتقال اللاعب بعد نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي، والمقرر لها في الـ21 من أغسطس المُقبل، بينما اشترط العين ضمه فورًا.

وتألق سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي هذا الموسم وقاد فريقه للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف، وسجل خلال البطولة 5 أهداف منهم هدفين من ضربات الجزاء.

كما ينافس على هداف البطولة المحلية الدوري المغربي، إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 13 هدف، يسبقه زميله بالفريق الكونغولي بين مالانجو برصيد 16هدف، بينما يتربع على عرش صدارة الهدافين مهاجم الوداد المغربي أيوب الكعبي برصيد 17 هدف.