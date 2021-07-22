أولمبياد طوكيو.. ساحل العاج تتغلب على السعودية في مستهل مباريات المجموعة الرابعة

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب منتخب ساحل العاج على السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بأولمبياد طوكيو 2020، علي إستاد "نيسان".



وأحرز أهداف ساحل العاج، عبد الإله علي العمري لاعب السعودية (هدف عكسي)، فرانك كيسي في الدقيقتين 39 و66 من عمر المباراة، وسجل سالم الدوسري هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 44 من أحداث اللقاء.





قدم منتخبي ساحل العاج والسعودية، شوط أول مثير علي الجانب الفني، حيث هدد كلاهما مرمي الأخر بعدد من الكرات الخطيرة.



وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السعودي من محاولاته الهجومية علي مرمي الأفيال، بأكثر من كرة، وكانت الكرة الأخطر التي سددها الدوسري في قائم كوت ديفوار.



وظلت المباراة سجالاً بين الطرفين، حتي نهايتها وفقدان المنتخب السعودي أول 3 نقاط في مشوار البطولة.



وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب الأفيال ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، بانتظار مباراة ألمانيا والبرازيل المقرر إقامتها اليوم، في نفس المجموعة.

