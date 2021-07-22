شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه جلال: " لم نصل لمرمي المنتخب الإسباني كثيرا بسبب الدفاع..وهم أيضا لم يصلو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامه جلال لاعب منتخب مصر الأوليمبي أن التعادل أمام إسبانيا نتيجة مرضية للفراعنة في افتتاح اوليمبياد طوكيو وتحقيق التعادل السلبي أمام منتخب قوي يضم 6 لاعبين يشاركون في المنتخب الأول أمر جيد.

تابع أسامه جلال في تصريحات صحفية : " الحصول على نقطة من منتخب أسبانيا امر جيد ، ونفذنا تعليمات الجهاز الفني للمنتخب بغلق المساحات من وسط الملعب أمام المنتخب الأسباني الذى يجيد التعامل واللعب من العمق ، ولكننا أغلقنا الملعب أمامهم ولم نصل لمرماهم كثيراً وهم أيضا لم يصلو إلينا كثيرا.

أضاف مدافع بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي أن مباراة الأرجنتين يوم الأحد المقبل ستكون صعبة وسنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية ولا نقبل بالتمثيل المشرف في الاوليمبياد.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الخميس ، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.