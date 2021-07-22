شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعود للتدريبات اليوم ويستعد للزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مساء اليوم إلى التدريبات الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن بعد انتهاء الاجازة التى منحها للاعبين وهى 48 ساعة فقط أول وثانى ايام العيد ، على أن يتجمع الفريق فى السادسة مساء على أن يبدأ الفريق التدريبات السابعة مساء.

وخاض فريق الاتحاد السكندري ثلاث مباريات ودية قبل إجازة العيد وحقق الفريق الفوز فيهم جميعا أمام مركز شباب كفر الدوار وفاز بثلاثية نظيفة ، كما فاز على مركز شباب سموحة بثلاثية .

ويستعد الاتحاد إلى عودة مباربات الدورى فى مواجهة صعبة أمام الزمالك والمقرر لها اغسطس المقبل على استاد الإسكندرية السابعة مساء.

وكان الاتحاد السكندرى قد حقق الفوز فى أخر مباراة فى الدورى امام الإسماعيلي على ملعبه بهدفين مقابل هدف .

ومن المنتظر أن يبدأ حسام حسن فى فتح ملف التجديد لعدد من اللاعبين خلال الآيام القليلة القادمة.