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عمار حمدى: المنتخب الأوليمبي "مش ضيف شرف "فى طوكيو..وأسبانيا أقوى من الأرجنتين

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القاهرة - سامية سيد - كشف عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي أنه سعيد بالمشاركة مع المنتخب أمام إسبانيا في افتتاح اوليمبياد طوكيو وتحقيق التعادل السلبي أمام منتخب قوي يضم 6 لاعبين يشاركون في المنتخب الأول.

تابع عمار حمدي في تصريحات تلفزيونية : "المنتخب الأوليمبي مش ضيف شرف على اوليمبياد طوكيو ، ونلعب على تحقيق ميدالية في الاوليمبياد و اللعب على الفوز في جميع المباريات.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الخميس ، ليحصل كل منتخب على نقطة، بينما يتصدر منتخب أستراليا المجموعة بعد فوزه على الآرجنتين 2 / 0.

أضاف لاعب الاتحاد السكندري المعار من الأهلي ، انه بعد متابعة مباراة الأرجنتين و أستراليا ، يرى أن منتخب أسبانيا هو أقوي فريق وأصعب من الثنائى الأخر ، ولكن لكل مباراة ظروفها الخاصة وسنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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