شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..شيرين عبد العال لاعبة الطائرة : عمرو دياب مطربى المفضل وهوايتى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " شيرين عبد العال " لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى دلفى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

هوايتي المفضلة السفر .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

السالمون و الكبدةالإسكندرانى .

من نجمك المفضل ؟

منى زكى .

م

ن مطربك المفضل ؟

عمرو دياب .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مهندسة ديكور وحققت حلمى بالفعل .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

مش هستخدم العنف بس مش هاخد حقى .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مش نجمة سينما أنا مثلى الأعلى السيدة الفاضلة جيهان السادات .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

شخص رياضى أفضل .