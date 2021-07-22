شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لتليفزيون الخليج 365 : الثلاثي الكبير امتعنا مع المنتخب وفتوح اتظلم أمام اسبانيا - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن الثلاثي الكبير المتواجد مع منتخبنا الأوليمبي في الأولمبياد امتعنا بشكل كبير في المواجهة الأولى أمام أسبانيا وكان لهم دور كبير في تحقيق نتيجة ايجابية في مستهل مشوار الفراعنة بالبطولة ، وقال ياسر ريان في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام :" بحكم كوني ظهير أيسر سابق في صفوف الأهلي ومنتخبنا الوطني أرى أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفراعنة ظهر بشكل جيد أمام الماتادور وأدى المطلوب منه في حدود المتاح خاصة وأن المنتخب الأسباني كان يمارس الضغط العالي ولم يسمحوا بأي مساحات وبالتالي ظهر اللعب مغلقاً في بعض أوقات المباراة ولم يتم السماح لظهيري الجنب كثيراً بالتقدم، وأضاف ريان شوقي غريب اختار طريقة اللعب المناسبة لامكانيات لاعبينا وأتوقع صعود منتخبنا للدور التالي بعد الأداء الجيد أمام أسبانيا.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم، ويواجه منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة و النصف صباحاً منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية