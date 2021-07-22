شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو..ميار شريف ومحمد صفوت يستعدان لمنافسات التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ميار شريف ومحمد صفوت لاعبا منتخب التنس الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو ، وسط استعدادات نجوم التنس في العالم للمنافسة على ميداليات التنس الأولمبية.

تأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب 2019.

ميار شريف مواليد عام 1996 بدأت ممارسة التنس وهى فى الخامسة من عمرها، ودخلت قائمة أفضل 50 لاعبة فى العالم فى سن الـ 16.

حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.