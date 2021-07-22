شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يحضر مباراة الأرجنتين و أستراليا من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على حضور مباراة الأرجنتين و أستراليا المقامة حالياً من أجل متابعة الفريق الأرجنتيني الذى يواجهه الفراعنة في التاسعة و النصف صباح الأحد المقبل في الجولة الثانية لاوليمبياد طوكيو 2021.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو التي أقيمت صباح اليوم الخميس ، ليحصل كل منتخب على نقطة، و قدم الفراعنة أداء رجولي طوال المباراة وكان ند قوي لمنتخب من المنتخبات الأقوى في أوروبا والذى يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركو في بطولة أوروبا للكبار بدأ الفراعنة بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور ، بينما بدأ منتخب إسبانيا بتشكيل مكون من سيمون أوناي في حراس المرمي ، و مينجويزا اوسكار و توريس باو و اسنينسيو ماركو و سيبيلوس داني و ميرينو مايكل و اويارزابال مايكل و جارسيا أريك و جونزاليس بيدري و اولومو داني و ميرندا جوان .

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه سعيد بأداء لاعبيه الرجولي أمام منتخب أسبانيا بطل أوروبا وتحقيق التعادل السلبي ، في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو 2021 ، مضيفاً أنه درس منتخب إسبانيا جيداً ومفاتيح لعبه الكثيرة وهو من المنتخبات القوية للغاية ، ولكن اللاعبين قدمو أداء مميز ، خاصة أن الثلاثي الكبار المتواجدين في قائمة المنتخب الأوليمبي وهم محمد الشناوي و أحمد حجازي و محمود الونش يشاركون لأول مرة معنا .

أضاف غريب أنه سيتابع مباراة الأرجنتين و أستراليا المتواجدان مع منتخب مصر في المجموعة ، لمعرفة أداء المنتخب الأرجنتيني الذى سيواجه الفراعنة في التاسعة والنصف صباح الأحد.

كما كشف أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأوليمبي أن التعادل أمام منتخب إسبانيا أمر جيد في افتتاح الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو 2021 ، وانه يشكر اللاعبين على الأداء القوي ، مضيفاً أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة ، ونعد بأداء أفضل في مباراة الأرجنتين و الإستحواذ على الكرة أكثر من مباراة اليوم التي شهدت استحواذ للمنتخب الأسباني.