شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الاسكواش.. نهائى مصري خالص بمنافسات الرجال والسيدات فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الواحدة صباح الجمعة منافسات الدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات بعد تأهل كل من: نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا للسيدات ونوران جوهر المصنفة الثانية، وعلي فرج المصنف الأول عالميا للرجال ومحمد الشوربجي المصنف الثاني، إلى المباراة النهائية، وهو ما يجعل نهائي هذه النسخة يشهد منافسة شرسة على صظارة التصنيف العالمي ولقب البطولة.

وجدير بالذكر أن نور الشربيني هي الأكثر تتويجا ببطولة العالم بين اللاعبين الأربعة حيث حصدت اللقب 4 مرات في تاريخها من بينهم أخر نسختين على التوالي، فيما حصد محمد الشوربجي اللقب مرة واحدة وكذلك علي فرج، بينما لم يسبق لنوران جوهر التتويج بالبطولة.

وتقام مباراة السيدات في تمام الواحدة صباح الجمعة، بينما تقام مباراة الرجال في تمام الثانية صباح الجمعة أيضا.

يذكر أن محمد الشوربجي قد ضمن اعتلاء قمة الاسكواش العالمي عقب فوزه في مباراة الدور نصف النهائي، ومن المقرر أن يشهد تصنيف شهر أغسطس المقبل عودة نجم الأسكندرية إلى التصنيف الأول مع تراجع علي فرج إلى التصنيف الثاني.

وفيما يخص تصنيف السيدات، تعد المباراة النهائية فاصلة بين كلا اللاعبتين، نور الشربيني ونوران جوهر، حيث تعتلي الفائزة في تلك المباراة صدارة التصنيف العالمي.

وحققت نور الشربيني انجازا فريدا بعد تأهلها أمس إلى المباراة النهائية، حيث تعد هذه المرة السابعة في تاريخها والسادسة على التوالي التي تصل فيها الشربيني لنهائي البكولة، لتعادل بذلك انجاز أسطورة الاسكواش جانشير خان.

بينما حقق محمد الشوربجي انجازا آخر وهو اعتلاءه لقمة التصنيف العالمي لمدة 50 شهرا، وهو ما سيتم إعلانه بشكل رسمي في الأول من أغسطس المقبل.