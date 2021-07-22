شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تتابع مباراة الفراعنة وإسبانيا فى القرية الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة مصر برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المتواجده فى القرية الأولمبية بطوكيو، على مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى لمنافسات دورة الالعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وبدأ منتخب مصر أمام إسبانيا بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش أسامة جلال" و كريم عراقي و أحمد فتوح و طاهر محمد طاهر و رمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد ريان و إمام عاشور.

ودخل منتخب مصر الأولمبى مباراة اليوم رافعا شعار "مفيش مستحيل"، بعدما عزم الجهاز الفني واللاعبون النية على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، بداعى صعوبة المجموعة التي وقع فيها الفراعنة والتي تضم كل من اسبانيا والأرجنتين وأستراليا.