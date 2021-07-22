شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو ..هل تعمد طاهر طاهر إصابة لاعب منتخب أسبانيا!؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تدخل جناح المنتخب الوطنى الأولمبى طاهر طاهر مع لاعب منتخب إسبانيا فى كرة أثارت الجدل بعد تعرض لاعب لاروخا لإصابة قوية خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم وانتهت بالتعادل السلبى فى أولى مباريات منافسات مجموعات أولمبياد طوكيو لكرة القدم، وخرجت تقارير صحفية إسبانية بعد المباراة تفيد بعدم قدرة لاعب وسط ريال مدريد على إكمال البطولة لنهايتها.



دانى سيبايوس هل تعمد طاهر طاهر إصابة لاعب منتخب إسبانيا سيبايوس!؟. هل تعمد طاهر طاهر إصابة لاعب منتخب إسبانيا سيبايوس!؟.

الحقيقة أن طاهر طاهر لاعب غير مؤذى على الإطلاق، ولم نعهد منه أبدا اللعب العنيف في السابق سواء مع المنتخب الاولمبى أو ناديه الأهلى، والحقيقة الأكبر أن الكرة غير متعمدة على الإطلاق.

لو دققنا النظر في اللعبة من بدايتها، سنجد أن لاعب إسبانيا هو من عرض نفسه للإصابة بتدخل أقل ما يوصف به أنه إهمال من سيبايوس، كون طاهر طاهر وصل للكرة قبله ونزل بجسده لتفادى المنافس، إلا أن سيبايوس هو من كان تدخله خاطئ .



الكرة المشتركة بين طاهر طاهر وسيبايوس

قرار حكم مباراة مصر وإسبانيا في تدخل طاهر طاهر وسيبايوس

الحكم الأردني ادهم مخادمة، رأى في بداية الكرة عدم وجود خطأ من طاهر لذلك لم يعاقب لاعب المنتخب الوطنى في البداية وأكمل اللعب، ولكن عندما أراد زيادة التأكيد من جانبه ذهب لمشاهدة اللعبة مجددا عبر تقنية الإعادة بالفيديو " VAR"، ولو كان رأى فيها شبهة تعمد من طاهر طاهر لكان اشهر الكارت الأحمر ضده، لكنه نفذ القانون وأكتفى بالكارت الأصفر بداعى تهور طاهر طاهر كونه دهس قدم لاعب إسبانيا وهذا هو القرار الصحيح في عرف قانون التحكيم، إذ لم يكن التعمد والقوة الزائدة متوفرين في اللعبة مقصد الحديث والتي اثارت الجدل الواسع.



حكم مباراة مصر واسبانيا يتابع لقطة الإصابة عبر الفيديو



سيبايوس

ويأتي ما سبق ردا على مزاعم الإعلام الإسبانى أن المنتخب الوطنى تعامل بعدوانية مع لاعبيه، حسبما أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بعد المباراة ، مؤكدة أن عنف المنتخب المصري أدى إلى نهاية مشوار كارليس مينجيزا وداني سيبايوس بشكل سريع في أولمبياد طوكيو، مشيرة إلى أن المباراة شهدت تدخلات عنيفة من طاهر محمد لاعب المنتخب المصري، والحكم لا يرى وينقذه من الطرد أكثر من مرة. وزدات الصحيفة، أن لاعبى إسبانيا أضطروا إلى أداء الشوط الثاني، بقلق شديد من اصابات آخرى قد تنهي مشوارهم بسبب عنف المنتخب المصري، مشيرة إلى إن أوسكار مينجيزا سيغيب لمدة شهر لإصابته في أوتار الركبة، فيما تبدو إصابة داني سيبايوس أكبر من إصابة مينجيزا.

سيبايوس يسقط على الأرض

إصابة سيبايوس



هذا وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

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