شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ"شيكابالا وروقا" فى معسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث اشتكى "شيكابالا" من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى "روقا" من آلام في وتر صابونة الركبة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الاكتفاء بالتدريبات البدنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس.

ويخوض الفريق مرانه المسائي على ملعب فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وحرص لاعبو فريق الزمالك بالكامل والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي متابعة مباراة المنتخب الوطني الاوليمبي ونظيره الاسباني المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الاولي للمجموعة الثالثة باوليمبياد طوكيو 2020.

من جانبه طلب كارتيرون من جهازه المعاون تقييم اداء لاعبي الزمالك المتواجدين مع المنتخب الاوليمبي امام اسبانيا وهم محمود الونش واحمد فتوح وامام عاشور.

من ناحية اخرى يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من سيف الجزيري ومروان حمدي مهاجما الفريق لاختيار احدهما لقيادة هجوم الزمالك خلال مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 اغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدوري.

ويتابع كارتيرون الحالة الفنية والبدنية للثنائي خلال معسكر برج العرب الذي انطلق امس ، وهو ما سيسحم اختياره قبل مباراة المحلة، حيث ينتظر كارتيرون مشاهدة الثنائي في الملعب عقب فترة الراحة الطويلة للحكم علي اختياره، ويرغب كارتيرون في استمرار سيف الجزيري في قيادة هجوم الزمالك قبل فترة التوقف الطويلة التي مر بها نادي الزمالك، فيما يرغب الجهاز المعاون في منح مروان حمدي فرصة قبل انتهاء الموسم للحكم علي مستواه قبل اتخاذ قرار بشأن مصيره مع الفريق في الموسم المقبل.