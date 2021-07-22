شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان : غريب نجم مواجهة اسبانيا ولم أتحدث مع نجلي منذ انطلاق معسكر الاولمبياد - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأوليمبي هو نجم مواجهة أسبانيا الأول، رغم تألق العديد من اللاعبين وعلى رأسهم الثلاثي الكبير محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش ، وقال ياسر ريان في تصريحات لتليفزيون الخليج 365 مع الزميلين محمد عراقي وأحمد عصام :" لم أتحدث مع نجلي أحمد ريان قائد هجوم منتخبنا منذ انطلاق معسكر الاولمبياد ..أرفض القيام معه بأي دور فني أو نفسي معه احتراماً للجهاز الفني الذي يتحمل المسئولية بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب، بالإضافة الى أن أحمد تخطى تلك المرحلة وأصبح قادر على القيام بواجباته دون أي توجيه.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، نتيجة جيدة بطعم الإنتصار ، بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم، ويواجه منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة و النصف صباحاً منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية.