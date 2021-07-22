شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدعم الرياضيين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادي الجونة على دعم الرياضيين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو حيث نشر علي الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"نتمني التوفيق لجميع الرياضيين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو".

وبعد غياب دام 8 سنوات يعود المنتخب الاولمبى للظهور فى الدورات الأولمبية من جديد، حيث كان أخر مشاركة للفراعنة بالاولمبياد عام 2012 فى لندن وودع البطولة من ربع نهائي المنافسات بعد الخسارة أمام اليابان 3/0.

ويخوض المنتخب الأولمبى أولى منافساته بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس، عندما يلتقى مع إسبانيا غدا فى أولى المباريات.

وبالعودة الى صفحات تاريخ مشاركات المنتخب الاولمبى فى الدورات الأولمبية السابقة نجد ان مصر شاركت فى الدورات الأولمبية 11 مرة من قبل ، خاض خلالها المنتخب 32 مباراة، حقق الفوز 10 مرات، وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 18 مرة، وأحرز لاعبوه 68 هدفًا ودخل مرماه 87 على مدار سجل المشاركات الأولمبية.

أول مشاركة لمصر كانت في دورة أنتويرب عام 1920 ببلجيكا، وخاض الفراعنة مباراتين في تلك الدورة، الأولى أمام ايطاليا وخسروا (2-1) ثم فازوا للمرة الأولى على يوغسلافيا (4-2)

وثانى المشاركات كانت في باريس 1924 ، لكنهم ودعوا البطولة من الدور الثاني بالخسارة أمام السويد 5/ صفر، وحققت مصر الإنجاز الرائع في دورة أمستردام التالية عام 1928، عندما حصلت مصر على المركز الرابع، فيما خرجت مبكرا في دورة برلين 1936 من الدور الأول بالخسارة من النمسا (3-1) وتكرر نفس الأمر في دورة لندن 1948 بعد الخسارة من الدانمارك أيضًا بنتيجة (3-1).

ولم تتوقف المشاركات، بل شارك المنتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية بهلسنكي عام 1952 لكنه خسر أمام ألمانيا بنتيجة (3-1)، ليودع البطولة ، أما في روما 1960 فخرجت مصر من دور المجموعات بعد الخسارة في مباراتين أمام بلغاريا ويوغسلافيا وتعادل وحيد مع تركيا دون تحقيق أي فوز .

وعاد منتخب مصر لنتائجه المشرفة في الأولمبياد وكان ذلك عام 1964 في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وحصل الفراعنة على المركز الرابع وهو أبرز الإنجازات ، وفي لوس أنجلوس 1984 خرجت مصر من ربع النهائي بالخسارة من فرنسا (2-0)، لتغادر على بعد خطوة من الوصول إلى نصف النهائي ، وخرج المنتخب المصري من دور المجموعات في دورة برشلونة 1992 بعد الخسارة من قطر وإسبانيا والفوز على كولومبيا وشهدت تلك الدورة بداية مشاركات المنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة.

وبعد غياب 20 عاما شارك فى اولمبياد لندن 2012 وودع المنافسات من دور الثمانية أمام اليابان تحت قيادة هانى رمزى.