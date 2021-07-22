شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خلاف بين حسام حسن والحضرى فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى.

واقعة اليوم تتمثل في مشادة وقعت بين نجمى الكرة المصرية السابقين عصام الحضرى وحسام حسن فى أحد معسكرات منتخبنا الوطنى الخارجية، وبالتحديد فى ألمانيا، حيث بدأت الواقعة باستخدام حسام حسن للتليفون الدولى وكان يجلس مع الحضرى فى غرفة واحدة، على عكس الأخير الذى لم يستخدم التليفون نهائياً ليتم تسجيل قيمة عالية لفاتورة التليفون بعد نهاية المعسكر، ليطلب حسام حسن من الحضرى تقاسم قيمة الفاتورة، إلا أن السد العالى رفض فدخلا فى مشادة قوية وقتها قبل أن ينهى الجهاز الفنى الأزمة.

ويتذكر حسام حسن وعصام الحضرى تلك الواقعة ودائماً ويتبادلان الضحكات مع زملائهما فى المنتخب الوطنى، خاصة أن الثنائى تربطهم علاقة صداقة قوية.