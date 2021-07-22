شكرا لقرائتكم خبر عن سور مصر العظيم .. أحمد حجازى يجلد الأسبان فى الأولمبياد "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أداء رجولى على أعلى مستوى، قدمه المدافع المخضرم أحمد ججازى مع المنتخب الأولمبى أمام نظيره الأسباني فى المباراة التى أنتهت بالتعادل السلبى فى افتتاح منافسات دور المجموعات باولمبياد طوكيو 2020،واستحق عن جدارة واستحقاق أن يكون رجل المباراة فى المنتخب الوطنى، ويتضح هذا من الرقم المبهر الذى حققه فى تشتيت الكرة (14) فى الوقت الذى شتت فيه باقى لاعبى المنتخب كاملين (9).

أحمد جازى خلال الـ 90 دقيقة كاملة لم يستطع اي لاعب من منتخب اسبانيا مراوغته، بل وصل الأمر إلى ما يشبه جلد حجازى للأسبان عبر الصورة التى ألتقطتها كاميرات التليفزيون مع اللاعب الأسبانى أويارزابال، وكأن لسان حاله يعبر عن حالة الحماسة والتحدى التى أظهرها فى أدائه.



رجولة حجازى

ونال أحمد حجازى عقب المباراة لقب سور مصر العظيم ، بعد الرجولة والتفانى الكبير الذى قدمه فى المباراة وكان ومعه الونش من نجوم المباراة فى إزاء تحملهما أعباء كبيرة أمام الهجوم الأسباني .

وحقق حجازى رقما قياسيا بعد قيادته للمنتخب الأولمبى أمام أسباينا، إذ أنه منذ اعتماد مشاركة اللاعبين تحت 23 عاما في أولمبياد 199، أصبح أحمد حجازي أكثر لاعب يشارك بقميص منتخب مصر في الأولمبياد برصيد 5 مباريات بعد مشاركته في نسخة 2012 ، مع العلم أن الأكثر مشاركة بشكل عام مع الفراعنة فى الأولمبياد علي الحسني ومحمد بدوي هما أكثر من شاركا بقميص مصر في الأولمبياد برصيد 8 مباريات.



أحمد حجازى

وفشل منتخب إسبانيا فى التقدم على الفراعنة بالشوط الأول وأهدر فرصة وحيدة جاءت فى العارضة من تسديدة داني سيبايوس فى الدقيقة 28، وتراجع أداء الماتدور خلال الشوط الثاني، خاصة في نصفه الأول الذي شهد تزايد الثقة المصرية في تمرير الكرة وقيادة هجمات بقيادة رمضان صبحي وكذلك البديل إبراهيم عادل الذى حقق طفرة كبيرة فى الشق الهجومى.

هذا وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

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