"كنّا نعلم أنه شرس".. مدرب إسبانيا يعلق على التعادل أمام مصر بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني الأولمبي، أنه كان يعلم أن منتخب مصر "شرس"، مضيفًا أن إصابات لاعبيه لا تبدو جيدة.

وتعادل المنتخب الوطني الأولمبي سلبيا أمام نظيره الإسباني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا، الأرجنتين واستراليا.

وعلق دي لا فوينتي عقب المباراة قائلا: "المباراة الأولى دائمًا ما تحمل صعوبات، والإصابات زادت صعوبتها وقلبت المباراة رأسا على عقب".

وأضاف: "علينا أن تستمر في القتال، كنّا نعلم أن مصر فريقًا شرسًا، لقد لعبوا بطريقتهم وليس علينا التفكير الآن في أي شيء آخر".

وتابع: "لدي مشاعر مختلطة، الآن أفكر في أستراليا، وأفضل شيء هو طي صفحة التعادل أمام مصر".

وعن إصابات مينجويزا وداني سيبايوس، قال مدرب إسبانيا: "إصابات مينجويزا وسيبايوس لا تبدو جيدة، آمل أن أكون مخطئًا".