السعودية تسقط في فخ الخسارة أمام كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

سقط المنتخب السعودي في فخ الخسارة أمام نظيره الإيفواري 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

وتقدم المنتخب الإيفواري بهدف سجله عبد الإله العمري، لاعب المنتخب السعودي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 39، وتعادل المنتخب السعودي بهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 44، قبل أن يسجل فرانك كيسي الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حصل أبو بكر دومبيا لاعب المنتخب الإيفواري على البطاقة الحمراء.

وحصد المنتخب الإيفواري أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب السعودي بلا رصيد.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب البرازيلي مع نظيره الألماني في ذات المجموعة.

ويلتقي المنتخب السعودية في الجولة المقبلة مع نظيره الألماني يوم الأحد المقبل، فيما يلتقي المنتخب الإيفواري مع نظيره البرازيلي في ذات اليوم.