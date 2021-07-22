المكسيك تكتسح فرنسا برباعية في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اكتسح المنتخب المكسيكي نظيره الفرنسي 4 /1 اليوم الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم الفريق المكسيكي بهدفين في الشوط الثاني عن طريق ألكسيس فيجا وفرانسيسكو كوردوفا في الدقيقتين 47 و55.

وردت الديوك الفرنسية بهدف حمل توقيع أندري بيير جينياك من ضربة جزاء في الدقيقة 69 لكن منتخب المكسيك أكد أحقيته في الفوز بتسجيل الهدفين الثالث والرابع عن طريق أوريل انتونا وإدواردو أجيري في الدقيقتين 80 و90.

في المقابل، اقتنص منتخب نيوزلندا فوزا ثمينا من نظيره منتخب كوريا الجنوبية 1 /صفر اليوم الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو.

ويدين منتخب نيوزلندا بالفضل في هذا الفوز لكريس وود مهاجم بيرنلي الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

وفي وقت لاحق اليوم يلتقي منتخب هندوراس مع نظيره الروماني ضمن المجموعة الثانية.