إحصائيات.. كيف لعب صغار الفراعنة دور الماتادور لترويض ثيران إسبانيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

فرض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وعكست الأرقام التي جاءت على الموقع الرسمي للبطولة سيطرة المنتخب الإسباني على المباراة ولكن بفضل التكتيك الدفاعي لغريب بطريقة 5-4-1 واختيارته للثلاثي الكبير، محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش حالات دون ترجمة المنتخب الذي يلقب بـ " الماتادور" لتفوقه في النتيجة.

الماتادور لفظ يطلق على على الشخص الرئيسي في عرض مصارعة الثيران الذي يحاول ترويضه وصد هجومه وهو ما فعله المدير الفني لمنتخب مصر الذي بدل الأدوار في مواجهة هجوم إسبانيا

واستحوذ المنتخب الإسباني على الكرة بنسبة 62% مقابل 38% لمنتخب مصر وسدد المنتخب الذي يلقب بـ "الماتادور" 10 كرات منها 5 بين القائمين والعارضة مقابل 3 تسديدات للفراعنة منها واحدة فقط بين حدود المرمى.

وتألق محمد الشناوي وانقذ 5 تسديدات للمنتخب الإسباني مقابل إنقاذ وحيد لحارس المنافس فيما حصل بطل أوروبا على 7 ركنيات مقابل ركنية وحيدة لبطل أفريقيا.

وارتكب منتخب مصر 8 مخالفات دفعت الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في نصفها حيث حصل 4 لاعبين على البطاقة الصفراء فيما ارتكب الفريق الإسباني نفس عدد الأخطاء بدون بطاقات.