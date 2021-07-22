"بداية سيئة".. صحف إسبانيا تعلق على التعادل أمام مصر بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الإسبانية، الضوء على تعادل المنتخب الإسباني الأولمبي أمام نظيره المصري، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وتعادل المنتخب الوطني الأولمبي سلبيًا أمام نظيره الإسباني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا، الأرجنتين وأستراليا.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعليقات الصحف الإسبانية:

موندو ديبورتيفو

"بداية سيئة"

وقالت الصحيفة: "بداية سيئة لإسبانيا في سابورو دوم في طوكيو بالتعادل السلبي رغم أنها كانت المرشحة أمام مصر".

وأضافت: "انتهى الأمر برجال لويس دي لا فوينتي بسقوط ضحيتين بسبب إصابة مينجويزا وسيبايوس، اللذين سيغيبان عن مباراة الأحد ضد أستراليا".

آس

أبرزت الصحيفة الإسبانية نسبة الاستحواذ على الكرة خلال المباراة، والتي جاءت لصالح المنتخب الإسباني الذي سيطر على مجريات اللعب بنسبة 71% مقابل 29% للمنتخب الوطني.

ماركا

ولفتت الصحيفة إلى أن إسبانيا عانت من تراجع اللياقة البدنية للاعبيها، وظهر الأمر بشكل ملحوظ خلال المباراة.

وأضافت ماركا، رغم تخلي الفريق الأفريقي (مصر) عمليًا عن اللعب، ورأى فقط أوناي سيمون من مسافة بعيدة وكانت الكرة دائمًا في ملعبه، فإن إسبانيا لم تكن قادرة على خلق فرص التهديف سواء من ناحية اليمين عن طريق أولمو أو على اليسار مع أسينسيو.

سبورت

"إسبانيا تصطدم بالجدار المصري"

وقالت الصحيفة، إن المنتخب الإسباني لم يتمكن من تجاوز نقطة التعادل أمام أضعف منافس في مجموعته على الورق.

وشددت الصحيفة على أن الطريق إلى الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية في تاريخ الماتادور لن يكون سهلا ولن يجد الطريق مفروشا بالورود.