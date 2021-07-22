حجازي: التعادل أمام إسبانيا بداية جيدة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، أن الخروج بنقطة التعادل أمام المنتخب الإسباني الأولمبي أمر جيد، مضيفًا أن المباريات المقبلة ستشهد ظهور المنتخب الوطني الأولمبي بشكل أفضل.

وتعادل المنتخب الوطني الأولمبي سلبيا أمام نظيره الإسباني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويتواجد المنتخب الوطني بالمجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا، الأرجنتين واستراليا.

وخلال تصريحات عقب المباراة، قال حجازي: "استعدينا لمباراة إسبانيا بشكل جيد، ودرسنا الخصم، الحصول على نقطة التعادل أمر جيد في بداية مشوارنا بالبطولة".

وأضاف: "في المباريات المقبلة سنظهر بشكل أفضل مما ظهرنا عليه اليوم".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيخوض ثاني مبارياته أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل (25 يوليو) على ملعب ستاد سابورو دومي، ثم يخوض الجولة الثالثة والأخيرة أمام استراليا يوم الأربعاء (28 يوليو) على ملعب مياجي.