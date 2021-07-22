"شعرت بالقلق بسبب المباريات".. ماذا قال شوقي غريب بعد التعادل مع إسبانيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي إنه سعيد بالأداء الذي ظهر عليه عناصر المنتخب، خاصة في الشوط الثاني أمام نظيره الإسباني.

وحسم التعادل السلبي مباراة المنتخب المصري أمام إسبانيا في الجولة الأولى من المجموعة C ضمن نهائيات كرة القدم رجال بدورة الألعاب الأولمبية.

وقال غريب عقب نهاية المباراة: "الشوط الثاني الأداء كان أفضل من الشوط الأول، الخوف كان السبب في الظهور بهذا الشكل في الشوط الأول، والذي نتج عنه تمريرات غير صحيحة".

وأضاف: "لم نخض مباريات خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر كان يسبب لي بعض القلق، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الثلاثي الكبير معنا".

وأكمل: "سعيد بالأداء في الشوط الثاني، كنا نلاعب بطل أوروبا، ولديه الكثير من العناصر المميزة".

واختتم: "سوف نتابع مباراة المنتخب الأرجنتيني والأسترالي؛ لنرى ما ينتظرنا في المباراة المقبلة".