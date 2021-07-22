منافس الأهلي المنتظر بمونديال الأندية.. غزو برازيلي لدور ربع النهائي لكأس الليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

جاءت نتائج مباريات دور الـ 16 التي أقيمت صباح اليوم الخميس ببطولة كأس الليبرتادوريس بدون مفاجآت وأسفرت عن تأهل الثلاثي الكبير لدور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وممثل مصر ببطولة كأس العالم للأندية المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية .

وتأهل بالميراس البرازيلي حامل اللقب بعد تخطي يونيفرسيداد كاتوليكا بطل تشيلي بفوزه بهدف نظيف سجله ماركوس روشا في الدقيقة 36 .

وكان بالميراس قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله رافائيل فيجا عن طريق ضربة جزاء .

وفي مواجهة أخرى حقق العملاق الأرجنتيني ريفر بليت فوزاً ثميناً خارج أرضه على مواطنه ارجنتينوس 2-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد دييجو ارماندو مارادونا.

ويدين بليت بالفضل إلي نجمه براين روميرو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 35 و54 ليصعد الفريق لدور الـ 8 بمجمو ع 3-1 حيث إنتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحقق فلامينجو بطل النسخة قبل الماضية فوزاً عريضاً على ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني 4-1 ليصعد بمجموع المباراتين بنتيجة 5-1 حيث فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وتأهل برشلونة جواياكويل الإكوادوري بشف الأنفس بعد فوزه على فيليز سارسفيلد الأرجينتني 3-1 ليعوض خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وسبق وأن تأهل البرازيلين ساو باولو وأتليتيكو مينيرو لدور الـ 8 الذي اقترب منه فريقين برازيلين أيضاً وهما ، إنترناسيونال وفلومينينسي .